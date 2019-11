Lazio, l'esultanza delle lady: "Non si molla mai" - FOTO

"Simone Inzaghi, lalalalalala Simone Inzaghi!" ri-posta Gaia Lucariello su Instagram. La sua dolce metà ha vinto ancora: quinta vittoria consecutiva, terzo posto consolidato. E non era facile. Il Sassuolo ha giocato la sua partita, pareggiandola nel momento peggiore per chi subisce il gol - a pochi istanti dall'intervallo - e rischiando nella ripresa di fare male alla Lazio. Ma mai come quest'anno i biancocelesti hanno assorbito fino in fondo il dogma prima del club, poi del mister: "Non mollare mai". Fino oltre il 91', quando anche un graffio può risultare decisivo. E una pantera può spostare una stagione. Ci ha pensato Felipe Caicedo, per la gioia di sua moglia Maria Garcia. Un cuore al post della Lazio ("Non serve una descrizione") con la foto del compagno basta e avanza per dimostrare la propria soddisfazione: l'ecuadoriano è tornato a essere decisivo.

LAZIO-SASSUOLO, LE PAGELLE

LA MOVIOLA DI LAZIO-SASSUOLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE