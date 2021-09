Lazio, l’Europa League lancia un sondaggio su twitter: c’è un ex biancoceleste – FOTO

L’Europa League sta per ripartire e tra le protagoniste di quest’anno c’è anche la Lazio. Per ingannare l’attesa, sul profilo Twitter ufficiale della Uefa Europa League è stato lanciato un sondaggio con l’#TBT. “Puoi sceglierne solo due..” è la didascalia e nella foto sono riportati quattro calciatori, tra questi c’è un ex Lazio: Miroslav Klose. L’attaccante tedesco arrivò nella Capitale nella stagione 2011/12, esordì in biancoceleste proprio in una competizione di Europa League contro il Rabotnički nella quale realizzò un gol e 3 assist. La partita si concluse 6 a 0 per la Lazio. A concorrere con lui, nel sondaggio, ci sono anche Ronaldo, Drogba e Henry.

