Lazio, sarà guerra con i tifosi brasiliani: "Portate David al Mengo"

La finestra di calciomercato è chiusa ora passa la palla a quello degli svincolati. La Lazio in difesa non è del tutto sistemata e nelle ultime ore è spuntato il nome di David Luiz. Il brasiliano è stato allenato al Chelsea dall'attuale tecnico biancoceleste Maurizio Sarri questo intreccio fa gola al popolo laziale. A testimoniarlo sono gli innumerevoli post che in queste ore stanno intasando le bacheche di Instagram e Twitter: "Portateci David Luiz", "Regalate David Luiz al Comandante Sarri". Ma per i sostenitori biancocelesti è appena scoppiata una guerra nel pianeta social.

TUTTI PAZZI PER DAVID LUIZ - In queste ore, il Flamengo ha presentato un'offerta ufficiale al giocatore. Tutto dipenderà dal volere di David che gradirebbe anche un ritorno al Benfica. Nel frattempo che il giocatore prenda una decisione, sui social i tifosi del Flamengo spingono per il ritorno del numero 4. Mentre le conversazioni vanno avanti e il club cerca di rafforzare i rapporti per cercare di ingaggiare David Luiz, i sostenitori fanno la loro parte. Tra ieri sera e questa mattina infatti i flamenguisti hanno fatto andare in tendenza l'hashtag "#DavidLuizalMengo" . Il difensore 34enne ne è a conoscenza di questo ed è commosso dall'affetto che sta ricevendo. Chissà se la Lazio riuscirà ad accontentare il popolo biancoceleste e riuscirà ad avere la meglio sul Flamengo.

