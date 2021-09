Calciomercato, dal Brasile sicuri: "Offerta ufficiale del Flamengo per David Luiz"

Conclusa la sessione estiva delle trattative è il mercato degli svincolati a tenere banco in questi giorni. Alla Lazio farebbe comodo un difensore e il nome uscito nelle ultime ore è quello di David Luiz. Il brasiliano conosce bene Maurizio Sarri che lo ha allenato al Chelsea ma il suo profilo fa gola a diverse squadre. Tra queste il Flamengo che, stando a quanto riportato dal giornalista carioca Jorge Nicola, ha presentato un'offerta ufficiale al giocatore. A 34 anni David Luiz dovrà scegliere se seguire il cuore e tornare in patria o restare ancora in Europa nel calcio che conta di più. "Starebbe bene al Flamengo, eh? David Luiz è di Diadema (San Paolo, ndr), è nostro. Rodrigo Caio ha fatto molto male e un difensore di questo livello darebbe fiducia a Leo Pereira, Gustavo Henrique o chiunque giochi" - ha dichiarato l'ex calciatore Denilson, ora commentatore - "Sarebbe fantastico per il Flamengo e anche per il calcio brasiliano, aumentare la lista dei giocatori che si sono distinti in Europa e che ora stanno tornando. David Luiz ha esperienza e farebbe aumentare il peso del nostro calcio”. Tutto dipenderà dal volere del calciatore che gradirebbe anche un ritorno al Benfica dove i rapporti con Jorge Jesus sono ottimi. Respinte per il momento le offerte del Marsiglia e di alcuni club del Medio Oriente. La Lazio monitora la situazione e attende prima di un eventuale affondo.