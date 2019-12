Lazio, la Pantera ringrazia e re-twitta: “Felipe Caicedo eh eh, oh oh!” - FT

Un pomeriggio d'altri tempi. Sì, quelli (quasi) mai esistiti. Ieri a Formello è successo qualcosa di speciale, qualcosa da Lazio. Dodici mila persone sugli spalti e tutt'intorno al campo del “Fersini”, colorato a festa di biancoceleste dopo la vittoria della Supercoppa. Ma non solo. Mai si era registrato un numero così alto di tifosi tra le mura del centro sportivo, ci dev'essere qualcosa in più. Il sentimento di crescente amore per un gruppo che sta dando tutto, e che per la maggior parte è a Roma e alla Lazio già da qualche anno. Un senso d'appartenenza che nel tempo ha trascinato tutti, creando quella sinergia in grado di trasformare e far rendere al massimo chiunque. Tra questi c'è sicuramente Felipe Caicedo. In ascesa nelle gerarchie, nelle prestazioni in campo e nel cuore dei tifosi. Che ora gli dedicano anche un coro: “Felipe Caicedo eh eh, oh oh!”. La Pantera re-twitta e ringrazia: “Incredibile! Grazie a tutti”, mentre ride con il mister che ha creduto in lui. Un pomeriggio d'altri tempi, qualcosa di speciale. La Lazio è questo, cieli immensi e immenso amore.

FELIPE CAICEDO EH EH OH OH!

FELIPE CAICEDO EH EH OH OH!



pic.twitter.com/Dwf3J5JCPP — 𝑻𝒖𝒕𝒆𝒍𝒂 𝑳𝑨𝒁𝑰𝑶 (@TuteLazio) December 30, 2019

CALCIOMERCATO LAZIO, PARLA KIYINE

CALCIOMERCATO LAZIO, KUMBULLA PIACE A TUTTI

TORNA ALLA HOMEPAGE