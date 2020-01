Lazio, la punizione più bella del decennio è anche l'ultima: trionfa Cataldi - VD

L'ultimo gol assoluto del decennio. E, di conseguenza, anche l'ultima rete su punizione. Una magia di Cataldi, in una finale di Supercoppa Italiana. Vinta, contro la Juventus. What else? L'esecuzione è perfetta, in tutto: dalla postura di Danilo al colpo a giro con il quale impatta la sfera, che si infila proprio all'incrocio dei pali. Millimetro più, millimetro meno. I tifosi della Lazio hanno scelto la punizione di Cataldi come la migliore degli ultimi 10 anni. La lotta era ardua. Di spessore come i contendenti. Da Zarate a Milinkovic, Luis Alberto, Hernanes. Ha vinto la romanità del 32 di Inzaghi. Visto il peso specifico dell'aver timbrato in una finale - oltre che nella bellezza in sé del gol -, giusto così. Di seguito, il post della Lazio con il video della rete del 3-1 contro la Juventus.

⭐️ LA PUNIZIONE PIÙ BELLA DELLA DECADE ⭐️

L'ultima perla: il destro di @CataldiDanilo che bacia la traversa e batte Szczesny

22.12.2019#SSLDecadeAwards 🦅 pic.twitter.com/vjjDkbKkph — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 1, 2020

