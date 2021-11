Lazio, la Serie A omaggia Immobile: “Record. Emozioni. Calcio” – FOTO

Prima del fischio d’inizio della gara tra Lazio e Juventus, Ciro Immobile è stato premiato per essersi consacrato come miglior marcatore della storia biancoceleste con 161 reti siglate. Applausi e lacrime di gioia per il bomber biancoceleste in questa giornata speciale. Anche la Serie A si unisce ai complimenti e sui profili social ufficiali ha condiviso un post: la foto di Immobile commosso accompagnata da una caption breve ma molto efficace. Solo tre parole: “Record. Emotions. Calcio”.

