Lazio, la società festeggia i tre anni in biancoceleste di Luiz Felipe

Ricorrenza speciale per Luiz Felipe che esattamente tre anni fa diventava un calciatore della Lazio. Il club ha festeggiato sui social l'anniversario dell'ufficialità del suo acquisto dall'Ituano. Il brasiliano, dopo un anno in prestito alla Salernitana, è tornato nella Capitale scalando le gerarchie e conquistandosi una maglia da titolare. Il centrale è uno dei punti fermi di Simone Inzaghi, nonché una sua scoperta, e in questi anni con l'aquila sul petto ha dimostrato tutto il suo valore. In totale, tra campionato e coppe, Luiz Felipe vanta 56 presenze e una rete, realizzata lo scorso anno a Bologna, con la maglia della Lazio.

