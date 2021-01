Lazio, la società: "Pronti per la prima all'Olimpico nel 2021" - FT

Mancano poche ore e la Lazio scenderà in campo all'Olimpico per la sfida contro la Fiorentina di Prandelli nel match in programma alle 15:00. La squadra di Inzaghi è chiamata a una reazione dopo il pareggio contro il Genoa e quella di Prandelli viene da un ottimo momento dopo la vittoria sulla Juventus e il pareggio interno con il Bologna. Sarà anche la prima partita dei biancocelesti in casa nel 2021 come recita la società nel post pubblicato sui canali social del club: "Pronti per la prima all'Olimpico nel 2021".

Lazio, retroscena per la panchina. Sarri si propone, ma Lotito...

Lazio, Immobile non si arrende ma rimane a forte rischio: provino in mattinata

TORNA ALLA HOME