Lazio, la società ricorda la prodezza del Sergente contro l'Atalanta - VIDEO

Era il 24 giugno del 2020 e il campionato di Serie A tornava in campo dopo una pausa di tre mesi dovuta alla prima ondata del Coronavirus. Per la prima volta i giocatori si misuravano con il silenzio dello stadio e in casa Lazio ancora aleggiava il sogno di riprendere da dove tutto si era interrotto. I biancocelesti affrontavano l'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo e Milinkovic-Savic segnava una rete bellissima all'11' del primo tempo con un destro dalla distanza su cui il portiere bergamasco nulla ha potuto. La Lazio ha voluto ricordare la prodezza del Sergente sui social.

Calciomercato Lazio, suggestione Arthur. Radio Radio: "Piace tantissimo a Sarri"

Italia - Austria, la Uefa vieta la rifinitura a Wembley: il motivo

TORNA ALLA HOMEPAGE