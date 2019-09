Lazio, la soddisfazione di Marusic: "Andiamo avanti" - FOTO

Lazio - Parma è stata una vera e propria rinascita per Adam Marusic. L'esterno biancoceleste ha messo alle spalle tutte le fatiche dell'estate, condizionata dall'infortunio che ha pregiudicato il ritiro di Auronzo. Oggi il montenegrino è completamente ristabilito e Inzaghi ha una carta in più da giocare. Evidente la sua soddisfazione su Instagram in riferimento alla partita contro gli emiliani: "Ottima partita, andiamo avanti". E all'orizzonte c'è l'Inter. Chissà che Adam non voglia bissare...

Pubblicato il 23/9​​​​​​​ 23.30