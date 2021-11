Lazio, la squadra è in partenza: Mosca è la prossima tappa - VIDEO

Pronti, partenza e via! La Lazio è arrivata poco fa presso l’aeroporto di Fiumicino in partenza per la trasferta di Mosca. La squadra di Sarri si dovrà preparare ad una doppia sfida, quella in campo e quella con le condizioni meteorologiche. La Lazio dovrebbe atterrare a Mosca per le 22 per poi raggiungere l'albergo. Per la giornata di oggi è prevista una nevicata fitta e il termometro segna sotto zero. In questa trasferta si dovrà mantenere la massima attenzione visto che la Russia è il paese con il tasso di mortalità più elevato per il Covid. Del resto la Lazio ce la metterà tutta, domani c'è il Lokomotiv Mosca che l'aspetta. Gara fondamentale per agguantare la vittoria e sperare di andare avanti giocandosi il primato contro il Galatasaray all'Olimpico.