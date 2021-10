Lazio, Leiva mental coach su Instagram: la frase motivazionale - FOTO

Lucas Leiva è uno dei giocatori più maturi all'interno dello spogliatoio della Lazio. La sua saggezza può far comodo alle giovani leve che possono apprendere tanto sia dal punto di vista tattico che da quello mentale. Il brasiliano ha dato dimostrazione del suo carisma più volte sia in campo che fuori. I biancocelesti stanno vivendo un periodo non facile sotto l'aspetto dei risultati. Il mediano, attraverso una Instagram Story, ha provato a vestire i panni di un mental coach scrivendo: "Per ottenere ciò che ami, devi prima essere paziente con ciò che odi". Pazienza è la parola d'ordine. Attraverso questa dote arriveranno le soddisfazioni.