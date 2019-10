Lazio, Luis Aberto riabbraccia la Spagna: "Felice di tornare". E Immobile: "Te lo meriti"

Luis Alberto riabbraccia la Nazionale, il numero 10 biancoceleste si riprende la Nazionale. La convocazione arrivata nella giornata di oggi è per le prossime sfide contro Norvegia e Svezia, valide per le qualificazioni a Euro 2020. Il Mago, su Instagram, ha espresso tutta la sua felicità: “Felice di tornare tra i convocati e difendere la maglia della Spagna”. Prestazioni al top in biancoceleste sono servite anche a tornare tra le Furie Rosse. E Ciro Immobile ha risposto: “Te lo meriti”.

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LUIS ALBERTO IN NAZIONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE