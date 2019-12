Lazio, Luis Alberto premiato MVP di novembre: “Grazie a tifosi che si sgolano per noi”

Giù il cappello dinnanzi al Mago. E se a farlo per primo è un certo Sergente nei commenti di Instagram, non lo si può che seguire a ruota. Luis Alberto è stato premiato dall'Aic come miglior calciatore della Serie A di novembre. Un riconoscimento che gli ha consegnato lo stesso presidente dell'AssoCalciatori, Damiano Tommasi. “Te lo meriti fratello”, scrive Lucas Leiva sotto la foto postata dallo spagnolo. Felice e consapevole di essere un - se non “il” - punto di riferimento della Lazio. Reduce dal gol che ha dato inizio alla rimonta sul Cagliari. Dagli 11 assist realizzati prima di gennaio (nessuno come lui nella storia della Serie A). Con questa felicità in corpo Luis Alberto ha scritto un pensiero di ringraziamento all'Aic, ai suoi compagni e a tutti i tifosi biancocelesti: “Sono molto grato all’assocalciatori per avermi scelto come Giocatore del Mese di Novembre, ciò mi motiva a continuare ad allenarmi sempre di più. Questo premio è anche dei miei compagni di squadra, senza il loro aiuto in campo e in ogni allenamento non sarei il giocatore che sono in questo momento. Voglio anche ringraziare tutti i tifosi biancocelesti che si sgolano sostenendoci in ogni partita”.

