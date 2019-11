Lazio, Milinkovic capo squadra: “Per noi vincere è un obbligo!” - FOTO

Fermi tutti, che parla il Sergente. In campo la battaglia, fuori le dichiarazioni da leader del gruppo. È il Milinkovic 2.0, più maturo e ambizioso. Un campione che da questa Lazio vuole sempre di più: “Vincere, per una grande squadra come noi, è un obbligo”, scrive su Instagram. E questa è una dichiarazione di guerra al resto della Serie A: per superare questo gruppo, bisognerà passare sul suo cadavere. Con il Sergente in prima linea - Sergej assicura - non sarà di certo facile. All'esultanza del serbo si aggiungono anche Strakosha e Immobile, che riguarda il momento più bello di giornata e si chiede: "Esultanze sobrie ne abbiamo?".

