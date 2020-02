Lazio, Milinkovic e un primato da social: "Con tutta l'anima" - FOTO

Un primo posto da non credere, da stropicciarsi gli occhi: La Lazio batte il Bologna e vola in vetta alla classifica del campionato (in attesa che Juventus-Inter venga disputata) in solitaria. Una vittoria, quella contro i Felsinei di Sinisa Mihajlovic, da grande squadra: cercata, voluta e portata a casa. A ogni costo, con tutta l'anima. Proprio come espresso sui social da Sergej Milinkovic-Savic, che tramite un post su Instagram ha commentato così la vittoria dei suoi: "Per questa maglia bisogna dare l'anima! Solo così puoi essere al top della classifica". Parola del Sergente.

