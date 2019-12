Lazio, Milinkovic: “La partita non finisce finché l’arbitro non fischia” - FT

La Lazio vince in modo rocambolesco contro il Cagliari, siglando un gol in pieno recupero e l’altro a qualche secondo dal triplice fischio. Subito dopo il termine della gara, sui social ed in tv sono iniziate le polemiche legate proprio ai sette minuti aggiuntivi concessi dal direttore di gara. A rispondere ci ha pensato Sergej Milinkovic-Savic che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un’immagine del match, aggiungendo: “Fino a quando arbitro non fischia, partita non è finita. Parola del Sergente”. E d'altronde, come dargli torto?

