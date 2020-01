Lazio - Napoli, anche Beppe Signori nella coreografia: “Grazie a tutti i laziali!” - FT

“E segna sempre lui...si chiama Beppe Signori...”. Poteva forse mancare nella coreografia realizzata dalla Curva Nord? Per lui i tifosi della Lazio hanno manifestato. L'hanno amato, eletto Re. La cui corona oggi è stata degnamente ereditata da Ciro Immobile. Bomber che insegue Beppe Gol anche nella classifica marcatori all time della storia biancoceleste, ma non per questo in grado di cancellare quanto fatto dall'ex attaccante nei suoi anni a Roma. Indimenticato e indimenticabile, l'affetto è reciproco. E Signori risponde così su Instagram all'omaggio della Nord: “Grazie alla Lazio, grazie ai laziali e tutta la curva!”. Di seguito, ecco il post.

