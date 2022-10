Lazio, non solo Sergej: un altro biancoceleste sarà papà di una bimba: ecco chi è

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo Milinkovic-Savic che durante il match contro la Cremonese aveva esultato con tanto di ciuccio rosa in bocca, un altro fiocco rosa sta per essere appeso ai cancelli di Formello. Adam Marusic infatti non poteva vivere un compleanno migliore: oggi il difensore compie 30 anni e ha festeggiato in modo molto particolare: insieme alla fidanzata Milica hanno infatti tenuto un baby shower insieme ad amici e parenti per rivelare il sesso del loro primogenito. Il montenegrino ha calciato così un pallone che ha immediatamente liberato un fumo di colore rosa che non lascia dubbi: sarà una bimba!