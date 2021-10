Lazio, nuovo sponsor per Milinkovic: “Sono tra i migliori d’Europa” - FOTO

Sergej Milinkovic Savic è il nuovo testimonial di Gillette Serbia che racconterà la sua storia. Il centrocampista della Lazio e della nazionale serba lo ha comunicato tramite un post su Instagram, ecco le sue parole: “Alcuni mi vedono come uno dei migliori giocatori d’Europa e altri pensano solo che io sia semplicemente bravo. Ma tutto quello a cui penso è la mia crescita dentro e fuori dal campo, così come ho bisogno di trovare fiducia ogni giorno per soddisfare le grandi aspettative. È una grande fortuna per me che Gillette sia il primo marchio in Serbia a raccontare la mia storia”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Filippini: “Alti e bassi sono normali. Panchina lunga? Tasto dolente”

Lazio, Delio Rossi: "Cambiare è difficile, Sarri sarà determinante"