Lazio, oggi è il giorno del derby: sui social la carica della società - FOTO

"Preparatevi alle grande emozioni". Così la Lazio ha presentato sui social il derby di questa sera contro la Roma. Mancheranno i tifosi allo stadio, è vero, ma sicuramente non mancheranno le trepidazioni che partite come queste sanno regalare. I tifosi biancocelesti non saranno comunque lontani alla squadra di Inzaghi: alle 16:30 si ritroveranno fuori il Centro Sportivo di Formello per caricare il gruppo. Tutti uniti verso il solo obiettivo: la vittoria.