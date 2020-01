Lazio, Paradiso si censura: “Devo levare l'audio per decenza” - FOTO

Un cantante...muto. Come la sua storia di Instagram pubblicata a margine dell'1-0 di Ciro Immobile. Tommaso Paradiso si è auto-censurato. Probabilmente non l'ha fatto per negare a tutti l'acuto migliore della sua carriera, né per non svelare il ritornello della sua prossima hit. L'urlo al gol del bomber della Lazio dev'essere stato spacca-timpani, un ruggito da infrangere la barriera del suono: “Devo levare l'audio per decenza”, ha scritto il lazialissimo cantante a corredo del video della propria esultanza dagli spalti dell'Olimpico. Poi Immobile risponde: “Voglio l'audio in privato” - “Sarà fatto”, sentenzia Paradiso. Però Ciro, copriti le orecchie.