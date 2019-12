Lazio, Patric coccola la Supercoppa: “Sognando ad occhi aperti…” - FT

In casa Lazio, nonostante sia passato già qualche giorno dalla Supercoppa vinta a Riyad contro la Juventus, sembra si continui a sognare ad occhi aperti. L’impresa dell’armata di Simone Inzaghi è così bella che, quasi, potrebbe essere solamente il frutto della nostra fantasia. Anche i giocatori biancocelesti continuano ad esprimere sui social la soddisfazione per il nuovo trofeo messo in bacheca. Patric, ad esempio, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae addormentato accanto alla Supercoppa. Ad accompagnare lo scatto, un breve, ma efficacissimo, messaggio: “Sognando ad occhi aperti”.

Visualizza questo post su Instagram Soñando despierto Un post condiviso da patric (@patric6) in data: 24 Dic 2019 alle ore 6:20 PST

