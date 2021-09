Lazio, Pedro protagonista nel derby e la società gli dedica la canzone della Carrà - FOTO

La Lazio torna a vincere e lo fa nel modo migliore regalandosi tre punti nella stracittadina. La squadra di Sarri, sempre in vantaggio per tutta la gara, si è imposta per 3-2 sulla squadra di Mourinho. Uno dei grandi protagonsiti della gara è stato proprio l'ex giallorosso Pedro che ha firmato la seconda rete della Lazio. Al termine del match la società ha celebrato lo spagnolo ricordando una celebra canzone di Raffaella Carrà che si intitola proprio "Pedro".

