Lazio, pranzo tra la società e una delegazione del Celtic - FOTO

Un'accoglienza speciale per un ospite speciale. Per la prima volta nella sua storia la Lazio affronterà una squadra scozzese tra le mura amiche dell'Olimpico. Tra l'altro, i biancocelesti non sfideranno un club qualunque ma la società più importante della Scottish Premiership: quel Celtic che nella sua storia ha alzato 50 titoli nazionali e anche un Coppa dei Campioni. Per questo la società ha riservato il benvenuto delle grandi occasioni a una corposa delegazione degli Hoops, con la quale il presidente Lotito - insieme al ds Tare e a Marco Canigiani, Responsabile del Marketing - si è intrattenuto per un pranzo a tinte europee. A margine dell'evento il patron biancoceleste ha consegnato anche un cimelio (una bellissima aquila ndr) al presidente dei Celts, Ian Bankier, in ricordo di questa storica trasferta romana.

