Lazio - Celtic, Canigiani: "In aumento i biglietti venduti. E sulla Supercoppa..."

LAZIO, CANIGIANI - Il responsabile del marketing della Lazio, Marco Canigiani, a Elle Radio ha dato ulteriori aggiornamenti sui biglietti di questa sera per il Celtic e sulla gara contro il Lecce: “Qualcosa è cresciuto nella giornata di ieri per Lazio-Celtic, oggi siamo intorno alle 23.000 presenze complessive dei quali circa 7-8.000 tifosi del Celtic. Speriamo che nella giornata di oggi a ridosso della partita si possa aumentare ancora per migliorare la proporzione di tifosi presenti. Come clima la giornata di oggi sembra positiva e questo può essere di grande aiuto in questi casi".

LAZIO-LECCE - “Speriamo in una bella cornice di pubblico per domenica, ieri i biglietti venduti per Lazio-Lecce erano circa 5.000, credo che la squadra meriti sostegno per la scorsa importante che sta facendo. Ci saranno biglietti a prezzi popolari, Under 14 gratuiti, si giocherà domenica alle 15 che è sempre l’orario preferito dai tifosi: l’ideale sarebbe avere circa 40.000 presenti".

LE COMPETIZIONI EUROPEE - “Nella Lazio tutti tengono alla competizione europea, altrimenti non avrebbe senso lottare per arrivare in Europa ogni anno. Giocare in Europa valorizza il club e porta anche un beneficio economico, anche l’Europa League che pure ha cifre minori rispetto alla Champions ma ha portato comunque contributi importanti".

LAZIO, LA SUPERCOPPA - “La Supercoppa sarà un evento importante anche dal punto di vista sociale in Arabia Saudita dove il periodo è di grandi trasformazioni, sarà una partita ad ingresso libero totale per la prima volta e sarà dunque un segnale importante lanciato di fronte a tutto il mondo. La vendita dei biglietti sarà curata dall’organizzazione araba, sia noi sia la Juventus abbiamo chiesto una disponibilità di biglietti per i nostri tifosi e siamo in attesa per poter definire la modalità. Sarà più semplice per i tifosi venire a seguire la partita perché da pochi mesi in Arabia Saudita è previsto il visto turistico, cosa che non era stata possibile per la sfida di un anno fa tra Juventus e Milan".

LAZIO, CANIGIANI E LO STORE IN CENTRO

LAZIO-LECCE, ESODO GIALLOROSSO: IL DATO

TORNA ALLA HOME PAGE