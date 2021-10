Lazio, Reina e l'abbraccio con Strakosha: "Avanti così, bravi ragazzi"

Finisce 2-0 per la Lazio allo Stadio Olimpico. Sarri manda ko la Lokomotiv Mosca e conquista il secondo posto nel girone. I gioiellini della serata sono stati Basic, che alla prima da titolare ha trovato il primo gol con la Lazio, e Patric. Buona prestazione per i biancocelesti, soprattutto se si parla del reparto arretrato. Primo clean sheet stagionale per la squadra di Sarri alla cui porta vegliava Strakosha. Dopo la papera rimediata con il Galatasaray, l'estremo difensore della Lazio può tornare a sorridere e mettercela tutta per ritrovare la titolarità. A fare i complimenti alla squadra è anche Pepe Reina con una foto carica di emozione. Lo scatto infatti ritrae lo spagnolo mentre abbraccia Strakosha, simbolo di sostegno e supporto: "Avanti così, bravi ragazzi" si legge nella stories.

