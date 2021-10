Lazio, la soddisfazione di Milinkovic e Acerbi: i loro post fanno il pieno di like!

La Lazio surclassa la Lokomotiv Mosca per 2-0 e si posiziona seconda nel girone di Europa League. Questa sera nel match andato in scena all'Olimpico, la squadra di Sarri ha raccolto tre punti preziosissimi e ha archiviato la sconfitta contro il Galatasaray. I protagonisti del match sono stati Basic e Patric che hanno chiuso la partita in bellezza. A esultare per il trionfo odierno sono i loro compagni di squadra, Milinkovic e Acerbi, che tramite delle foto postate su Instagram hanno celebrato la vittoria sul Lokomotiv.