Lazio – Roma, Dazn celebra la rete di Pedro: "Il gol dell'ex" - FOTO

La Lazio si è imposta per 3 a 2 sulla Roma e tra i protagonisti del match anche Pedro che ha siglato il secondo gol. Un gol pesante per gli avversari dal momento che a segnargli è stato un loro ex compagno di squadra. Un dettaglio che non è sfuggito nemmeno a Dazn che sul suo profilo Instagram ha postato il video dell’azione dell’attaccante biancoceleste scrivendo: “Il gol dell’ex…con esultanza! Pedro colpisce la Roma”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio - Roma, Pedro: "Sarri protagonista vero di questo derby, ci ha parlato..."