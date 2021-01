Lazio - Roma, la buonanotte di Lazzari al popolo biancoceleste - VIDEO

La leggenda narra che stia ancorra correndo sulla fascia destra dell'Olimpico. La prestazione di questa sera di Manuel Lazzari è da incorniciare. L'esterno di Inzaghi scatta e lotta per 90 minuti facendo impazzire Ibanez e Spinazzola che non riescono mai a prenderlo. Ci sarà molto lavoro per i giardinieri dello stadio che dovranno rizollare completamente la corsia di sua competenza. Il numero 29 biancoceleste, autore anche di due assist, ha mandato un messaggio ai propri tifosi con un post su Instagram: "Buonanotte laziali".