Lazio, Sarri: “Pubblico straordinario a Bologna” – VIDEO

La Lazio sta attraversando una fase altalenante del suo percorso. Tra incertezze e paure però può sempre contare sul supporto dei suoi tifosi che non mancano mai di dimostrare la loro vicinanza alla squadra soprattutto nei momenti difficoltà. Domenica è stata l’ennesima dimostrazione di quanto i tifosi amino la Lazio e nonostante l’andamento della partita non hanno mai smesso di incitarla, nemmeno per un secondo. La società tramite i canali social ufficiali ha pubblicato un video in cui il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri sottolinea tutto questo aspetto, dicendo: “Oggi ho visto un pubblico straordinario. Eravamo sotto 3 a 0 e la curva della Lazio ha continuato a fare il tifo. L’arbitro ha fischiato la fine della partita e non hanno mai fischiato la squadra”

"𝘈 𝘉𝘰𝘭𝘰𝘨𝘯𝘢 𝘩𝘰 𝘷𝘪𝘴𝘵𝘰 𝘶𝘯 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘓𝘢𝘻𝘪𝘰 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰" pic.twitter.com/4nfhX5dzCm — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 5, 2021

