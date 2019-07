Lazio, saudade tra Romulo e Luiz Felipe: “Mi manchi”. E i tifosi... - FOTO

Gli sono bastati sei mesi. Ci ha messo carattere, spirito di sacrificio, passione. Caratteristiche che non passano mai inosservate ai tifosi della Lazio. Romulo è diventato un idolo della curva, il suo mancato riscatto ha fatto storcere la bocca a tanti sulla sponda biancoceleste del Tevere. È il calciomercato, le cui dinamiche sono spesso più complesse di quanto possa sembrare. Comunque, il ricordo lasciato dall'italo-brasiliano resterà intatto, non solo nei tifosi, ma anche nei suoi (ex) compagni. Su tutti, Luiz Felipe ha commentato la foto postata poco fa dall'esterno: Romulo ha iniziato la preparazione con il Genoa e, dunque, il centrale della Lazio ha voluto dargli un po' di carica per l'inizio della nuova stagione. L'ex compagno ha risposto con un eloquente “Mi manchi, fratello”, a cui Luiz Felipe ha risposto in fotocopia. Più in basso, nei commenti, il laterale è stato sommerso anche dall'affetto dei laziali. In sei mesi, Romulo ha alzato una Coppa Italia e fatto breccia nel cuore del mondo biancoceleste: è quanto basta per entrare di diritto nella storia di questa società. Di seguito, ecco il post e alcuni commenti.

Pubblicato il 9 luglio alle ore 23.59