Lazio, scoglio Sassuolo superato: arrivano i complimenti di Luiz Felipe - FT

Luiz Felipe si è complimentato su Instagram con i suoi compagni per la vittoria con il Sassuolo. La Lazio ha battuto gli emiliani 2-1 in casa, ma lo ha dovuto fare senza il difensore. L'italo-brasiliano non è stato convocato da Sarri per dei problemi al ginocchio. Questo non ha impedito a Luiz Felipe di vedere la partita e fare il tifo per i biancocelesti. Dopo il triplice fischio di Rapuano ha repostato nelle storie la foto pubblicata dall'account della società con la frase: "Bravi ragazzi".