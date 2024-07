Lazio, squadra e staff insieme: ad Auronzo grigliata di gruppo - FOTO

Archiviata l'amichevole contro il Trapani, vinta per 3-1 grazie alla doppietta di Castellanos e alla rete di Noslin, la Lazio questa mattina si è allenata ad Auronzo di Cadore e successivamente si è concessa un pomeriggio di riposo e di convivialità.

Squadra e staff si sono infatti riuniti per una grigliata di squadra così come testimoniano le foto postate dalla società sul profilo ufficiale del club: "Grigliata in famiglia!".