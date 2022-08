Lazio, Strakosha scalpita per il Brentford: domani l'esordio - FOTO

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Thomas Strakosha saluta la Lazio e inizia una nuova avventura, la Premier League. Il portiere si è trasferito al Brentford a parametro zero firmando un contratto quadriennale, giocare nel massimo campionato inglese è sempre stato il suo sogno, l'ha ribadito ai nostri microfoni in esclusiva. Finalmente, l'estremo difensore albanese può dire che i sogni delle volte possono diventare realtà, anche se si va incontro ad addii difficili da digerire come quello con la Lazio. Domani il Brentford sfiderà per il terzo turno della prima giornata di campionato il Leicester City alle 15:00. Thomas freme, è in trepidazione visto il suo esordio imminente e l'ha testimoniato poco fa sui propri canali social scrivendo: "La pre-season è finita, è ora dello spettacolo".