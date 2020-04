Lazio, Strakosha si ricorda bambino: "Credi sempre nei tuoi sogni!" - FOTO

Non è sempre facile realizzare i propri sogni nel cassetto. Serve costanza, tenacia e tanta voglia di non arrendersi. In tutti i calciatori c'è un bambino che aveva un desiderio: giocare a calcio. Lo sa bene Strakosha, che ha sempre creduto nelle sue capacità. Oggi il portiere della Lazio è un punto di riferimento per la squadra intera. Su Instagram ha pubblicato una foto, divisa però in due parti: la prima che lo raffigura bambino, con una coppa in mano; la seconda invece in maglia biancoceleste, sempre entusiasta per un trofeo. La didascalia che accompagna l'immagine è un messaggio per tutti: "Non rinunciare mai ai tuoi sogni!".