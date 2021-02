Lazio, Syria: "Un onore cantare l'inno per la mia squadra del cuore" - VIDEO

Momento emozionante quello di domenica scorsa all'Olimpico prima del match tra Lazio e Cagliari vinto poi dalla squadra di Inzaghi grazie alla rete di Ciro Immobile. La cantante Syria, nota tifosa biancoceleste, poco prima del fischio d'inizio ha infatti intonato l'inno "Vola Lazio vola" dando vita ad un momento molto toccante considerando anche l'acquazzone che in quel momento si abbatteva su Roma. "Onoratissima di aver cantato l'inno per la mia squadra del cuore nonostante la pioggia, l'Olimpico vuoto, io ho vissuto davvero un momento magico. Con la speranza di tornare insieme allo stadio, di tornare insieme a fare il tifo per la nostra squadra del cuore e con la speranza di poter cantare a squarciagola l'inno come si deve per i nostri eroi. Grazie Lazio!", queste le sue parole racchiuse in un video postato sui canali ufficiali del club.

QUI PER IL VIDEO

