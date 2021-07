Lazio-TOP 11 RC, Adekanye: “Felice di giocare con questa maglia” - FT

Buona la prima per la Lazio che batte 10-0 in amichevole al Top 11 Radio Club 103. Buona prova nella ripresa per Bobby Adekanye che, rientrato dal prestito all'ADO Den Haag, si sta mettendo a disposizione di Sarri. Per lui anche un assist per il gol di Luis Alberto. L'attaccante olandese ha festeggiato il successo sui social: "Felice di giocare di nuovo con questa maglia. Unico obiettivo: continuare a lavorare!".

Felice di giocare di nuovo con questa maglia. Unico obiettivo: continuare a lavorare! pic.twitter.com/tP7qwNlkFD — Bobby Adekanye (@adebob11) July 17, 2021