Lazio - Torino, la carica della società per l'impegno di oggi - FOTO

Non ha più nulla da chiedere al proprio campionato la Lazio che, come sottolineato anche da Inzaghi ieri in conferenza, onorerà la stagione fino alla fine. Questa sera si disputerà l'ultima gara all'Olimpico e i biancocelesti vogliono concludere in casa con una vittoria contro il Torino. Tramite il proprio profilo Instagram la società ha suonato la carica in vista del match. Ecco la foto.

