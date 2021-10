Lazio, tre anni fa la vittoria al Velodrome: il ricordo della società – VIDEO

La Lazio parallelamente al campionato è impegnata in Europa League, sta disputando la fase a gironi per la qualificazione. L’ultima gara giocata è stata quella contro il Marsiglia all’Olimpico che si è conclusa con un pareggio. In attesa del prossimo match in programma il 4 novembre al Velodrome, la società ricorda quando nel 2018 precisamente il 25 ottobre i biancocelesti batterono il Marsiglia proprio nel loro stadio. La partita si concluse 3 a 1 e per la Lazio segnarono Wallace, Felipe Caicedo e Marusic.

