Lazio, Di Canio: "La vera difficoltà di Sarri è nelle caratteristiche dei suoi giocatori"

Sconfitta pesante e amara quella rimediata dalla Lazio ieri sul campo del Verona e che costretto la società a mandare squadra e staff in ritiro per fare il punto della situazione in vista soprattutto del prossimo impegno dei biancocelesti contro la Fiorentina in programma mercoledì alle 20:45. Dopo il ko sono state molte le analisi sulle motivazioni per le quali ci sia stata una debacle simile e anche l'ex Paolo Di Canio ha espresso la sua opinione ai microfoni di Sky Calcio Club: "Sarri è un allenatore che a me piace tantissimo, ma va detto che il sarrismo vero e proprio si è visto solo un anno e mezzo al Napoli. Poi, per esempio, al Chelsea, ha fatto difesa e ripartenza, sfruttando i giocatori che aveva a disposizione. Io l’ho vantato, perché sembrava diventato un altro allenatore. Stava infatti imparando a gestire i campioni. Nella Lazio appariva più semplice nella gestione, ma in realtà la vera difficoltà sta nelle caratteristiche. Felipe Anderson è discontinuo, a centrocampo non basta solo Leiva in copertura e in difesa c’è un chiaro problema di reparto. Insomma, è tutta una questione di equilibrio".

FORMELLO - Lazio, ripresa: contrasti duri, Tare segue la seduta con Sarri

Lazio, incubo trasferte: fuori casa il rendimento è horror

TORNA ALLA HOME