Lazio, tutte le emozioni dell'Olimpico in questa stagione - VIDEO

Volge al termine una delle stagioni calcistiche che rimarrà impressa nella storia, così come rimarrà impressa nei cuori dei tifosi biancocelesti che da anni non vivevano un campionato così esaltante. In questo duro anno la Lazio è di fatto arrivata a toccare il cielo con un dito raggiungendo anche gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Ieri contro il Brescia è andata in scena l'ultima all'Olimpico, l'ultima di una lunga serie di gare che vale la pena ricordare. Per questo la società sui propri profili social ha deciso di postare un video con tutti i match più importanti: la vittoria sulla Juventus, il derby con la maestosa coreografia, la rete di Immobile contro il Napoli e ancora la vittoria contro l'Inter. Tutte le emozioni racchiuse in un video di una stagione esaltante.

