Lazio - Udinese, la società scalda i motori: il trailer della gara - VIDEO

Meno di 24 ore al calcio d'inizio di Lazio - Udinese, match valido per la nona giornata di Serie A 2020/21. Domani alle 12:30, i biancocelesti, reduci dal successo in Champions sullo Zenit, ospitano De Paul e compagni, freschi di eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina. Il club capitolino è pronto alla sfida e ha pubblicato un video sui social dei migliori gol e giocate dei calciatori della Lazio contro l'Udinese.

Lazio, Piscedda: "Biancocelesti superiori all'Udinese. Ma occhio a De Paul..."

Benitez: "Reina e Leiva mi parlano bene di Simone Inzaghi"

TORNA ALLA HOMEPAGE