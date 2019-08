Paderborn - Lazio, Milinkovic esulta: “Bravi ragazzi!" - FOTO

Sul mercato tutto tace. Tutto è fermo. La situazione legata a Milinkovic sta tenendo frenata la Lazio che, inevitabilmente, non può portare a termine alcune operazioni lasciate in fase di stallo. Comunque, i giorni passano e le probabilità che il serbo resti a Roma salgono. Ad alimentare le speranze dei tifosi biancocelesti è l'atteggiamento dello stesso Sergej. Solare, concentrato, immerso nel gruppo e nel progetto di Simone Inzaghi. A confermarlo è anche il post che il Sergente ha pubblicato poco fa su Instagram, nel quale ha esultato per la vittoria contro il Paderborn: “Un’altra buona prova, bravi ragazzi!”, con tanto di cuore celeste a completare il messaggio. E nei commenti piovono dimostrazioni d'affetto. “Resta con noi”, “Non te ne andare” - e qualcuno si spinge anche oltre - “Ti amo!”. In questi giorni di dubbi verso un calciomercato legato a troppe variabili, la certezza è solo una: Milinkovic veste ancora la maglia della Lazio. Per i tifosi laziali ciò vale più di mille parole.

