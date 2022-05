Roma, Kumbulla esulta e Cana lo gela: "Il 26 maggio è..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

LAZIO SOCIAL - Derby albanese tra Marash Kumbulla e Lorik Cana su Instagram. Il difensore giallorosso ha esultato per la conquista della Conference League e su Instagram ha postato la foto del giro sul pullman scoperto di ieri con la frase: "Mezzo giallo, mezzo rosso. Roma è giallorossa". Il connazionale Lorik Cana che ha vestito la maglia della Lazio, però, ci ha tenuto a sottolineare l'importanza della data di ieri. L'ex numero 27 biancoceleste ha scritto: "Ok fratello mio. Tutto bello, tutto meritato però impara che il 26 ogni maggio è simbolo dell'egemonia della Lazio. Roma è l'aquila". Cana era in campo nel 2013 nella storica finale di Coppa Italia vinta dalla Lazio sulla Roma grazie alla rete di Senad Lulic.