Roma - Lazio, è il 'derby day': la carica social delle aquile - FOTO

Le due facce di Roma sono pronte a scontrarsi in un match che conserva da sempre un significato speciale, che va oltre ogni spiegazione razionale. È l'antagonismo più spietato tra le due sponde di una città che oggi sarà completamente spaccata in due, tra i sostenitorI giallorossi e quelli biancocelesti; in questi casi fare un pronostico è quasi impossibile e i tifosi preferiscono affidarsi a riti scaramantici che permettono di stemperare la tensione. La Lazio, tramite i propri canali social, ricorda l'appuntamento di questa sera: "IT'S DERBY DAY"