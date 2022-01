Salernitana - Lazio, Immobile esulta: "Bravi ragazzi" - FOTO

La Lazio torna a vincere in campionato sul manto verde dello Stadio Arechi. I biancocelesti la spuntano per un 3-0 contro la Salernitana con le firme di un doppio Immobile e Lazzari. Grande serata per il capitano della Lazio che ha portato alla vittoria la propria squadra. Non solo perchè il bomber di Torre Annunziata ha centrato anche le 140 reti in Serie A con la maglia della Lazio. Un altro traguardo raggiunto per lui, del resto contano i numeri. Ad esultare per il risultato ottenuto è lo stesso Immobile che su Instagram ha indicato così la via: "Bravi ragazzi, andiamo avanti così".