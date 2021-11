Serie A, il consiglio del lunedì: protagonista un biancoceleste – FOTO

Il lunedì è un giorno critico per tutti, ci si lascia alle spalle il relax del weekend per dedicarsi completamente alla ripresa degli impegni lavorativi. Il campionato sta per ricominciare dopo la sosta per le nazionali, la Lazio in questa settimana sarà impegnata per preparare la gara contro la Juventus in programma sabato. Per ricominciare la routine nel migliore dei modi la Serie A ha dispensato un consiglio attraverso un post sul profilo Intagram ufficiale, protagonista Luis Alberto. Il post riguarda l’espressione felice e soddisfatta, dopo la vittoria contro la Salernitana, del biancoceleste accompagnata dalle seguenti parole: “Obiettivo del lunedì: essere felice come Luis Alberto”.

