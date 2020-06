Serie A, la lotta Scudetto è una gara di go-kart: la vignetta di 433 - FOTO

LAZIO SOCIAL - La Serie A riparte. Dopo l'emergenza coronavirus, il campionato italiano è pronto a dare il calcio di riavvio. Prima i quattro recuperi della 25esima giornata, tra oggi e domani, poi da lunedì scatterà il 27esimo turno. L'attesa è tutta per la lotta al titolo con Juventus, Lazio e Inter racchiuse in nove punti, ma la squadra di Conte domani recupererà il match con la Sampdoria. Una lotta all'ultimo punto avvincente ed emozionante come non capitava da parecchio. Il noto portale 433 ha realizzato una simpatica vignetta con protagonisti Cristiano Ronaldo, Ciro Immobile e Romelu Lukaku. I tre attaccanti delle big sono diventati dei piloti di go-kart pronti a darsi battaglia per tagliare per primi il traguardo. Il messaggio che accompagna l'immagine è abbastanza chiaro: "La Serie A riparte oggi. Chi vincerà il titolo?".

